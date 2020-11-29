Maradona’nın ölümüne soruşturma

Arjantin’de Diego Maradona’nın ölümündeki ihmal iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından Maradona’nın doktorunun evinde ve kliniğinde arama emri verildi.

60 yaşındaki futbol efsanesi Maradona, Çarşamba günü geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirmişti. Arjantin savcılığı tarafından yapılan açıklamada yerel savcının Maradona’nın kişisel doktoru Leopoldo Luque'un evinde ve özel kliniğinde arama emri çıkardığı belirtildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada ayrıca Maradona’nın yakınlarının ifadelerine de başvurulduğu ve ifadelerden toplanan bulgular sonucunda doktorun evinde ve özel kliniğinde arama yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Maradona’nın avukatı Matias Moria, Perşembe günü yaptığı açıklamada ambulansın gelmesinin yarım saatten uzun sürdüğünü belirtmiş ve ihmal nedeniyle soruşturma talebinde bulunacağını bildirmişti.

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