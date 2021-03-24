Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programına konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusunu yanıtladı.

"Önce bu dönemimizi güzel geçirelim. Bu dönemde yapılan işlerin sokakta karşılığının güzel alınması gibi mutluluk verici bir şey yok" diyen Yavaş, "Bir iş yaparken başka işe odaklanırsanız başarılı olamazsınız" ifadesini kullandı.

Yavaş, sorunun tekrarlanması üzerine, "Gaybı Allah bilir diyeceğim, anlam çıkaracaksınız. Popüler olmak, hemen bir makama yakıştırılmak için yeterli değil. Toplumda beğenisi çok daha yüksek insanlar var, onların da aday olması lazım o zaman. Bunu değerlendirmek için Ankaralılar ve Türkiye yaptığım tüm işler tam olarak tartmalı, gerisini Allah bilir" diye konuştu.

'Beni görevden aldırmak istedi'

Öte yandan Yavaş, TOGO Kuleleri tartışması sonrası mahkemelik olduğu Sinan Aygün’ün kendisini görevden aldırtmak için tuzak kurduğunu söyledi.

"Beni görevden aldırtmak istedi ilk defa burada söylüyorum. Bir tezgah kurdular" diyen Yavaş, "Büyükşehir Belediyesi bizden rüşvet istiyor deyip bir tezgah kurdular. 'Bana iftira attı' diye iddia ederse onla da mahkeme görüşürüz" ifadesini kullandı.