Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşanan kum fırtınasına ilişkin açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Polatlı ilçesinde başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınası hakkında açıklamada bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan Yavaş, "Kıymetli hemşehrilerim, Polatlı başta olmak üzere birçok ilçemizde yaşanan kum fırtınasında yoğun bir mesai harcayan çalışma arkadaşlarım fırtınada can ya da herhangi bir mal kaybı olmadığını tespit ettiler. Bütün Ankaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Yavaş, ayrıca fırtınadan olumsuz etkilenen mevsimlik işçilere destek olacaklarını belirtti. "Polatlı ilçemizde yaşanan kum fırtınasından olumsuz etkilenen mevsimlik tarım işçilerimize sıcak yemek dağıtımı ve çadır desteği için ekiplerimiz yola çıkmıştır. Mesai arkadaşlarımız teyakkuzda olup bölgedeki çalışmalarını ivedilikle sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.