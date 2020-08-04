Mansur Yavaş’tan Ankara’da vaka artışı açıklaması: İlk zamanlardaki seviyeye çıktı

Koronavirüs vakalarında artış yaşandığı ve Sağlık Bakanlığı’nın gerçek verileri gizlediğine dair tartışmalar sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan kentteki vaka durumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Yavaş, kentteki vaka artışının ilk zamanlardaki seviyeye çıktığını belirtti.

Yavaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara'da Covid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır.

Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık.

Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum.” denildi.

Ankara Tabip Odası da bugün yaptığı açıklamada, kentte günlük pozitif vaka sayısının bine yaklaştığı bilgisini paylaşmıştı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü de, kentteki hastanelere geçtiği yazıda bir dizi yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi kararının alındığını bildirmişti. Bunlar içinde servis yataklarının en az yarının koronavirüs hastalarına ayrılması, boş olan tüm yoğun bakım yataklarının da Covid-19 yoğun bakım servisi için ayrılması vardı.