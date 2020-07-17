Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, başta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de aralarında bulunduğu referansla belediyede işe girenlerin listesini, “Belki içinizden bazılarının ismi de çıkacak. Kimlerin torpiliyle işe girmiş, bunları göreceksiniz” diyerek paylaştı.

Anka'nın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye referansla işe alınan listesini yayınladı.

Yavaş, "Burada isim göreceksiniz ama kötü niyetle söylemiyorum, belki içinizden bazılarının ismi de çıkacak. Burada isimini gördüğünüz, hepsi şu an çalışıyor. Kimlerin torpiliyle işe girmiş bunları göreceksiniz" dedi.