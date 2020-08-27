Mansur Yavaş selefi AKP'li Mustafa Tuna'nın adını bir alt geçide verdi

Ankara’nın CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinden önce bu koltukta oturan AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın adını bir alt geçide verdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Aydınlıkevler semtinde bulunan, “Türk Telekom Alt Geçidi” isminin, “Mustafa Tuna Alt Geçidi” olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. Bu karara, tüm partilerden 103 belediye meclisi üyesi olumlu oy verdi.

Kararda şöyle denildi:

“Belediyemiz tarafından yapılan Türk Telekom Alt Geçidi isminin ‘Mustafa Tuna Alt Geçidi' olarak değiştirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu Raporu oylanarak oylamaya katılan 103 üyenin oyuyla oybirliği ile kabul edildi.”

Mansur Yavaş'ın, eski Başkan Melih Gökçek'in basiretsizlikle suçladığı Mustafa Tuna ile yakın dostluk ilişkileri bulunuyor.