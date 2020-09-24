Mansur Yavaş, köprülü kavşakların maliyetini pankartlarla duyurdu

Konutkent ve Yaşamkent köprülü kavşakları ile Başkent Üniversitesi alt geçidini geçen yıl tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta da Türk Kızılayı Caddesi’nde iki adet köprülü kavşağı hizmete açtı. Köprülerin üzerine maliyetlerin açıklandığı pankartlar asıldı.

“Hesap veriyoruz” cümlesiyle başlayan pankartlarda, köprülü kavşaklar ile alt geçitlerin maliyetleri yer aldı. Konutkent, Yaşamkent köprülü kavşakları ile Başkent Üniversitesi alt geçidinde yer alan pankartta bu üç çalışmanın 45 milyon lira maliyetle tamamlandığı vurgulandı.

Türk Kızılayı Caddesi’nde geçen hafta hizmete sunulan iki köprülü kavşağa ise “Türk Kızılayı Caddesi’ne yapılan 2 adet köprülü kavşak 26 milyon lira maliyetle tamamlanmıştır” pankartı asıldı.