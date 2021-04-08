Mansur Yavaş: Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok

Çin Büyükelçiliği'nin Ankara Büyükşehir Belelediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i etiketleyerek yaptığı açıklama üzerine Yavaş şunları söyledi:

"Nerede bir kardeşimize ateş düşmüşse, tarihte olduğu gibi bugün de Türk milletinin derdi olacaktır. Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok ama bir yerde mazlum feryadı yükseliyorsa veya daha önce yaşanmış bir katliamın bir daha yaşanmaması için insani duyarlılık oluşturulması gerekiyorsa bizler de insan olmanın gereğini yerine getirmek zorunda olduğumuza inanıyoruz"

Çin Ankara Büyükelçiliği, İYİP Genel Başkanı Akşener ve Mansur Yavaş'ın Uygur Türkleri'ni anmak için yaptıkları paylaşımlardan sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu. Açıklamada şöyle denilmişti:

"Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir. Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır"