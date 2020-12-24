Mansur Yavaş: Hiçbir bahane üretmeden özür diliyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası bazı noktalarda sıkıntılar yaşanması üzerine açıklama yaptı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak özür dileyen Yavaş, "Karla mücadele çalışmalarımızda 926 noktaya müdahale ettik. Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldım. Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum. Sorunların giderilmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Güveniniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.