Mansur Yavaş görüşmesi AKP Ankara il yönetimini değiştirecek iddiası

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın beraberinde il başkan yardımcısıyla Beysukent’te bir villada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmesinin ardından AKP Ankara İl yönetiminin sil baştan değişeceği iddia edildi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan bugünkü yazısında AKP’nin Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın, beraberinde il başkan yardımcısıyla birlikte, Beysukent’te bir villada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la yaptığı görüşmenin kulislerde bir süreden beri konuşulduğunu yazdı.

Yazıda görüşmenin sosyal medyada yer almasının ardından Ankara’da AKP'nin tüm kongre takviminin durdurulduğu, ilçe kongrelerinin ertelendiği ve il yönetiminin sil baştan değişeceği iddia edildi.

Nuray Babacan "Başkentte ince hesaplar! Villa buluşması ipi kopardı" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

“AK Parti kurmayları, bu görüşmenin resmi mekânlarda kamuoyuyla paylaşılarak yapılması yerine, bir işinsanının ofisinde gerçekleşmesinin yarattığı rahatsızlıktan söz ediyorlar. Buluşmayı, işinsanı olan bu siyasilerin, Ankara Belediyesi’yle iş yapma çabası olarak nitelendirenler de var.

İşte ne olduysa bu görüşmenin sosyal medyaya düşmesinden sonra oluyor. Ankara için belirlenen kongre takvimi bir anda değişiyor. Tüm ilçe kongreleri erteleniyor. Çünkü yeni il başkanı ve çalışacağı ilçe başkanları bir bütün olarak hesaba katıldığı için süreç donduruluyor. Dosya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önüne gidiyor. Şimdi Ankara’nın AK Parti il yönetiminin sil baştan yenilenmesi bekleniyor.”