Mansur Yavaş, Erdoğan ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Saat 14.08'de başlayan kabul basına kapalı gerçekleşti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşen Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, görüşmeye ilişkin bilgiler aktardı.

Buna göre Yavaş, belediyenin 11 projesini Erdoğan'a aktaracağını söyledi. Görüşmede belediyeye otobüs alımı için imzalanması gereken belgelerin de masada olduğu da belirtildi.

Diğer yandan 20 Ekim'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçecek olan Ankapark'ın da gündeme geldiği belirtildi.

427 milyon liralık kredi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ'ye 472 milyon lira kredi verilmesini tartışmalar sonrasında onaylamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın Belediye Meclisi'nde gündemine getirdiği ve reddedilen “su altyapısı kredisi”ne verilen “ret” kararının mahkeme kamu yararı ile hizmet gerekleri yönünden hukuka uygun olmadığını belirtmişti.

Belediye Meclisi'nde tekrar görüşülen ve Yavaş'ın Erdoğan görüşmesinde de gündeme gelen krediye onay çıkmış, ihale için süreç başlamıştı.

Projeyle Ankara'nın asbestli su boru hatlarının yenilenmesi amaçlanıyordu.