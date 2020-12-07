Mansur Yavaş: Elimizde 3 katrilyonluk yolsuzluk dosyası var, savcılığa verdik

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık ayı ilk toplantısı başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP’li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin önergesini, “Süresi içinde verilmedi” gerekçesiyle kabul etmedi.

Süresi içinde sunmadığı gerekçesiyle önergesi reddedilen AKP’li Murat Köse ısrarla önergeyi okumak isteyince mikrofonu kapatıldı. AKP’liler tepkilerini masalara vurarak gösterirken Mansur Yavaş, “Masaya çıkıp tepinin isterseniz” dedi.

Mansur Yavaş'ın AKP ve MHP Belediye Meclis Üyeleri'nin iddialarıyla ilgili açıklamaları şöyle: