Manş Denizi'nde 2'si çocuk en az 4 göçmen yaşamını yitirdi

Fransa'dan İngiltere'ye geçmek isteyen göçmenleri taşıyan teknenin dün sabah saatlerinde Manş Denizi'nde alabora olması sonucu 2'si çocuk en az 4 göçmen yaşamını yitirdi.

Fransız yetkililer biri 5, diğeri 8 yaşında 2 çocuk ve bir kadın ile bir erkek yetişkinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. Fransa açıklarında alabora olan teknedeki göçmenlerden 15'inin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı, en az bir göçmeninse kayıp olduğu belirtildi.

Kurtarılan göçmenlerin İngiltere'nin Dunkirk ve Fransa'nın Calais kentlerindeki hastanelere kaldırıldıkları kaydedildi.

Dün akşam havanın kararmasıyla arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransız yetkililere bu "korkunç hadise"nin soruşturulmasında her türlü desteği vermeyi teklif ettiklerini söyledi ve göçmenleri bu tehlikeli yolculuklarına yönlendiren "zalim suç çetelerini" dağıtmak için ellerinden geleni yapacaklarını savundu.

Manş Denizi'nde batan teknedeki göçmenlerin İran asıllı oldukları belirtildi.