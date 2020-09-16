Manisa'ya fay hattı üzerine baraj yapılıyor: Gövdesi fayın önündeyken arkasına yerleştirmişler

Manisa, Turgutlu ve çevredeki yerleşim yerlerinin içme suyunu karşılaması için planlanan ve fay hattı üzerinden geçtiği daha önce ortaya çıkan Çıkrıkçı Barajı projesi Meclis gündemine taşındı.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, fay hattı üzerinden geçtiği bilindiği halde fizibilite çalışmaları devam eden baraj projesiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğünün fizibilite çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladığı barajla ilgili bölgede yaşayan köylülerin önemli endişeleri olduğunu dile getiren Başevirgen, barajın yapılması durumunda Derbent, Çıkrıkçı ve Sarıbey mahallelerinin çölleşeceği endişelerinin yanı sıra, barajın olası bir depremde Çıkrıkçı ve Sarıbey’i yerle bir edecek bir riski barındırdığını da söyledi.

Barajın yapılması planlanan alanın DSİ'de yer alan hali

'Binlerce insanın hayatı tehlikeye girecek'

Manisa’nın birinci derece deprem bölgesi olduğunu ve barajın yapılması düşünülen bölgenin, 1862 yılında meydana gelen ve 280 kişinin ölümüyle sonuçlanan depremin fay hattı üzerinde olduğunu hatırlatan Başevirgen, "Manisa, yaşadığı depremler nedeniyle çok can kaybı vermiş bir il. 17 ilçemizden 32 adet fay hattı geçiyor. En son can kaybının yaşandığı deprem 6,5 büyüklüğünde ve 1969 yılında olmuştu. Son büyük depremin üzerinden 50 yıldan fazla bir süre geçti ve uzmanlara göre 7,1 büyüklüğünde deprem bekleniyor. Baraj inşa edilirse binlerce insanın hayatı tehlikeye girecek. Fizibilite çalışmaları bu gerçek göz ardı edilerek neye göre yapılıyor anlamak mümkün değil. Olası bir depremde hayatını kaybedecek binlerce insanın sorumluluğunu kim üstlenecek?" diye sordu.

CHP'li Başevirgen'in önergesi tamamı şöyle:

Çıkrıkçı barajı projesi için yapılan çalışmalarda çevre mahallelere olan etkisi değerlendirilmiş midir? Barajın yapılması durumunda çevre mahallelerde ne gibi değişiklikler meydana gelebilecektir? Bu değişiklikler tarımsal üretime ve insan yaşamına hangi oranda etki edecektir?

Çıkrıkçı Barajı projesi için yapılan çalışmalarda barajın fay hattı üzerinde olduğu tespit edilmiş midir? Bu konuda bir tespit yapıldı ise neden baraj projesi hala fay hattı üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır? Bu konuda projenin yer değişimi için herhangi bir çalışmanız var mıdır?

Çıkrıkçı Barajı projesi hazırlanırken depremsellik açısından detaylı araştırmalar gerçekleştirilmiş midir? Söz konusu baraj depreme dayanıklı olarak mı inşa edilecektir? Deprem riskine karşı baraj inşasında ne tür teknik ve yöntemlerin uygulanması düşünülmektedir?

Baraj projesinin tamamlanması ve sonrasında herhangi bir doğal afet gerçekleştiğinde (deprem, sel vb) barajın çevre mahallelere olan etkisi düşünülmüş müdür? Bu konuda bir önlem ve afet planınız var mıdır?

Baraj projesi hazırlanırken bu konuda uzman kişilerin bilgilerinden faydalanılmış mıdır?

Çıkrıkçı Barajı projesinin değiştirilerek baraj yerine bölge halkının da isteği olan dere tabanlarına göletler yapılması düşünülmekte midir? Çıkrıkçı Barajı projesi hazırlanırken gölet konusu da incelenmiş midir? Dere tabanlarına yapılacak göletler konusunda yapılan çalışmalarda ne tür tespitler gerçekleştirilmiştir ki Çıkrıkçı Barajı projesine onay verilmiştir?

'Gediz ovasında ciddi bir yeraltı suyu sorunu var'

Jeoloji Yüksek Mühendisi ve Dayanışma Meclisi üyesi Tahir Öngür de barajın risklerine dikkat çekti. Öngür şunları söyledi:

"Turgutlu'da 10 binden fazla insanın ölümüne neden olan, çok da eski olmayan bir deprem var. Bu depreme neden olan fay tam da bu barajın yapılacağı vadiyi kesiyor. Barajın gövdesini fayın önündeyken arkasına yerleştirip değişiklik yapmışlar. Bundan ötürü son derece riskli.

Daha da önemlisi Gediz Havzalarında yeraltı suyu kuyularının su seviyesi eskiye kıyasla, 70-80 metre daha alçak. Gediz ovasında ciddi bir yeraltı suyu sorunu var. Bunun nedeni de yan vadilerdeki dağlardan ovaya taşınan suyun ağızlarında barajlar yapılması."