Manisa'da tabip odası temsilcilerinden içki yasağına şerh

"Tam kapanma" döneminde içki satışı valilikler eliyle yasaklanmaya devam ederken, yasaklara yurttaşların tepkisi sürüyor.

Manisa Valiliği 30 Nisan 2021 tarihinde yayımladığı kararla "kapanma"da içki satışını yasaklamıştı. Valilik kararında "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde açık kalmasına izin verilen market, bakkal, büfe gibi işyerlerinde alkollü içecek satışı yapılmamasına ilişkin kararımızın sokağa çıkma yasağı süresince uygulanmaya devam edilmesine, işyeri sahipleri ve/veya yöneticilerine gerekli bildirimin yapılmasına karar verilmiştir" denilmişti.

Öte yandan soL'un edindiği bilgiye göre, Manisa'da 2 merkez ilçenin hıfzısıhha kurulunda ve il hıfsızsıhha kurulunda yer alan Manisa Tabip Odası temsilcilerinin içki yasağına şerh koyduğu öğrenildi.

Çanakkale Belediye Başkanı'ndan geri adım

İçki yasağı kararına il hıfzıssıhha kurulunda bulunan CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da onay vermişti. Gökhan, içki yasağına karşı olduğunu belirtmiş ve "imzalamak zorunda kaldığını" söylemişti.

Çanakkaleyorum'da yer alan habere göre, Gökhan içki satılmasının yasaklanmasına ilişkin karardan imzasını geri çektiğini duyurdu.

İzmir Valiliği de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda "tam kapanma" sürecinde tekel büfelerinin kapalı olması ve alkol ürünlerinin satılmasının yasaklanması kararı alındığını duyurmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise bir açıklama yaparak "İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda oy birliğiyle alındığı açıklanan 2021/28 sayılı kararda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in imzası bulunmamaktadır" diye bildirmişti.