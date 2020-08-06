Manisa'da su zamları protesto edildi

Manisa TKP İl Örgütü, bugün Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla belediyenin suya yaptığı zamları protesto etti.

Manisalılar, pandemi döneminde suyun yaşamsal öneminin giderek arttığı bir dönemde suya yapılan zamlara itiraz etmek ve toplanan imzaları ilgili kuruma ibraz etmek için kurumun önünde toplandı.

Basın açıklamasında, koronavirüs vaka sayılarının hızla arttığı, sanayi bölgesinden ölüm haberlerinin geldiği kentte su faturalarına zam yapılması protesto edildi.

Suya zam yok diyerek seçildi, seçim sonrası yüzde 34 zam yaptı

2019 yılında yeniden seçilerek göreve gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim öncesinde “Vatandaşın sırtında zaten yeterince yük var. 2019 yılı boyunca suya zam yapmayacağız” vaadinde bulunmuştu. Seçim döneminde Manisa halkına verdiği bu sözü yerine getirmeyen Cengiz Ergün, seçimi kazandıktan hemen sonra suya yüzde 34 oranında zam yaptı.

Suya yapılan zamlar bununla sınırlı kalmadı. 2020 yılında MASKİ’nin su ücreti tarifesini görmek için kurumun sitesine girenler, ikinci bir şok daha yaşadı. Tabloda 2020 yılının ücret tarifesi için “Her Tahakkuk Döneminde aylık TÜFE oranına göre düzenlenir” ifadesi yer alıyordu. Yani MASKİ, 2020 yılı başında, ücret tarifelerinde bu yıl boyunca geçerli olacak bir çeşit Otomatik Zam uygulaması başlattı. Bu da, Manisa halkının, 2020 yılı boyunca her ay TÜFE’ye göre değişen oranlarda zamlanan su faturaları ile karşı karşıya kalmaya devam etmesi anlamına geliyor.

Özellikle yaz aylarında yüzlerce liralık su faturaları Manisa halkının belini büktü. Yaz boyu evlerinde olmayan yurttaşlara bile yüksek fiyatlarda fatura kesildi.

Halk faturalara isyan ederken MASKİ ne yaptı?

MASKİ Genel Müdürü, Manisa halkının faturalara yönelttiği şiddetli itirazlar üzerine, Haziran ayında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Bu açıklamada, yüksek gelen su faturaların sorumlusunun, yurttaşların artan su tüketimi olduğunu söyledi. MASKİ Genel Müdürü, yüzlerce lira gelen ve vatandaşın belini büken fatura konusuna tüketim artışı açıklamasını getirirken, bu yıl icat ettikleri Otomatik Zam tarifesini de gizledi.

'Su en temel haktır, satılamaz'

TKP tarafından yapılan açıklamada, “Bu zamlar kabul edilemez! Belediye ve belediyeye bağlı kurumlar özel işletmeler gibi kâr amacı güdemez, bu kurumlar yurttaşa aittir. Bu kurumlar, yurttaşların vergilerinden aktarılan kaynaklara idare edilmektedir. Daha önce Ovacık’ta Komünist Belediyenin sağladığı ücretsiz su hizmeti, Manisa halkının da hakkıdır” ifadelerine yer verdi.

Zamlar geri çekilsin, su kesintisi yasaklansın

TKP Manisa İl Örgütü’nün MASKİ’ye ilettiği talepler şunlardı:

"Emekçilerin fatura yükünden kurtulabilmesi için talep ediyoruz!

- Belediye Başkanı’nın 'Suya Zam Yok!' vaadi ile seçildiği Mart 2019 tarihinden itibaren suya yapılan bütün zamlar geri çekilsin.

- Tüketim bedeli TÜFE’ye göre değişen oranlarda değil, sabit ücret üzerinden kesilsin.

- 2464 sayılı kanuna aykırı olarak uygulanan hat bakım ve işletim ücreti kaldırılsın.

- Covid-19 salgını sürecinde sudan ücret alınmasın.

- Fatura borcu nedeniyle su kesintisi yasaklansın, açma kapama bedelleri kaldırılsın.

- Bir ailenin asgari ihtiyacını karşılayacak kadar su tüketimi bedelsiz olsun."

