Manisa'da öldürülen dört gençten birinin boynu kırılmış

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde otomobil yanında cansız bedenleri bulunan dört gençten 3'ünün pompalı tüfekle vurularak, birinin boynu kırılarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Neşet Dalgın (24), Muharrem Zengin (22), Ümit Zangal (23) ve Serkan Zangal'ın (23) haftasonunu askere gidecek bir arkadaşları için Zengin ailesinin bağ evinde geçirdiği öğrenildi. Jandarma, olay yerinde iz takip köpekleriyle delil ararken, 4 gencin cenazeleri otopsilerin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

Ahmetli'nin Bintepeler Akçeşme mevkiinde, dün akşam saat 17.00 sıralarında art arda gelen silah seslerini duyan yurttaşlar, jandarmayı aradı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, park halindeki otomobilin yanında 4 gencin yan yana cansız bedenlerini buldu. Yapılan incelemede gençlerin liseden arkadaş olan Muharrem Zengin, kuaför Neşet Dalgın, elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal ve kuzeni Ümit Zangal olduğu belirlendi. Gençlerden Ümit Zangal'ın boynu kırılarak, diğer 3 gencin ise pompalı tüfekle vurularak öldüğü saptandı.

DHA'nın haberine göre cesetlerin yanında ise tek kırma olarak tabir edilen av tüfeği bulundu. Tüfeğe jandarma el koyarken, 4 gencin cenazeleri önce Turgutlu Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside de ilk tespitler doğru çıktı ve gençlerden Ümit Zangal'ın diğerlerinden farklı olarak boynundaki kırık nedeniyle öldüğü kesinleşti.

Ruhsatsız tüfek Muharrem Zengin'in babasına ait

Jandarma, olay yerinde bulunan av tüfeğinin gençlerden Muharrem Zengin'in zeytin tüccarı babası Suat Zengin'e (47) ait olduğunu ve ruhsatı bulunmadığını tespit etti. Olay yerindeki aracın ise Neşet Dalgın'a ait olduğu belirlendi.

Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü soruşturma kapsamında gençlerin, Amasya'ya askere gidecek ortak bir arkadaşları için, kalabalık bir grup olarak Cumartesi günü, Muharrem Zengin'in babasına ait bağ evine gittikleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre burada yemek yiyip, sohbet eden arkadaşlar, ilerleyen saatlerde ailelerini arayıp, bağ evinde kalacaklarını söyledi. Ancak 4 arkadaş, dün yani Pazar akşamı, Ahmetli'nin Bintepeler Akçeşme mevkiinde ölü bulundu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Ahmetli Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün havanın kararması nedeniyle ara verilen olay yeri inceleme çalışmalarına bu sabah erken saatlerde yeniden başladı. Jandarmanın olay yerindeki çalışmaları öğle saatlerinde tamamlandı.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından cenazeler bugün öğle saatlerinde ailelerine teslim edildi. Serkan Zangal, amcasının oğlu Ümit Zangal ve Neşet Dalgın'ın cenazeleri memleketleri Manisa'nın Alaşehir ilçesine, Muharrem Zengin'in cenazesi ise Ahmetli ilçesine götürüldü.