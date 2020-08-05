Manisa'da koronavirüs sayısı iki katına çıktı: Vestel'de sayı hızla artıyor

Toplam 16000 kişinin çalıştığı Manisa Vestel fabrikasında salgın korkutucu boyutlara ulaştı. Manisa'daki fabrikada 7 işçinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği öne sürülürken, içeriden yansıyan görüntüler korkutucu.

Vestel'de Covid-19 vakalarının arttığı, işçilerden de konuşmamaları istendiği belirtiliyor. İşçiler bir yandan tehdit edildiklerini, bir yandan da çalışma saatlerinin arttığını söylüyorlar.

İşçilerin aktardığına göre, yüzlerce vaka ve karantina uygulamaları sebebiyle ortaya çıkan iş gücü kaybını telafi edebilmek için, işçileri haftada 7 gün 12 saat çalıştırıyorlar: "Aylardır ekmek arası bir kaşık yemek ve bir kase çorba ile karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Üretim 12 saatlik 2 vardiya ile aralıksız devam ediyor, dolayısıyla fabrika dezenfekte edilemiyor"

'Temasa geçtiğin kişileri söyleme, yoksa seni işten çıkartırız'

Fabrikada çalışan işçiler pandeminin ilk döneminde esnek çalışma olduğunu, daha sonrasında tüm haklarını kaybettiklerini, testi pozitif çıkan çok işçi olmasına rağmen herkese test yapılmadığını aktardılar. İşçiler testi pozitif çıkan arkadaşlarının bu durumu saklamaları konusunda uyarıldıklarını, aksi halden işten atılmakla tehdit edildiklerini söylüyorlar.

Vestel fabrikada ise işçilerin revirde kuyruk oluşturduğu görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı:

Görüntüler sabah Vestel’in revirinden

Manisa Tabip Odası: Manisa'da vaka sayısı iki katına çıktı

Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, Manisa genelinde normalleşme sonrası hasta sayısının iki kat arttığını açıkladı. Duran, “Manisa'da şimdi Covid-19 hasta sayısı 4 bin civarı, yani önceki dönemin en az iki katı civarında bir hasta sayısının olduğunu tahmin ediyoruz. Bunun sebebi tedbirlerin, karantina ve filyasyon ile herkese uygulanmaması. Ayrıca Manisa OSB’deki fabrikalarda ciddi artışlar var’’dedi.

Vestel 603 yeni işçi istihdam edecek

Salgın fabrikada da tüm hızıyla devam ederken Vestel'den yapılan açıklamaya göre, 603 işçi daha işe alınacak. Temmuz sonunda tamamlanması planlanan yeni alımlarla, şirketin istihdamı yüzde 4'e yakın artmış olacak.