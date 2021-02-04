Manisa'da 4 gencin öldüğü olayla ilgili yeni gelişme

Manisa Ahmetli'nin Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü park halindeki otomobilin yanında 4 gencin yan yana cansız bedenlerini bulundu. Yapılan incelemede gençlerin liseden arkadaş olan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal olduğu belirlendi.

Ölümlerin nedeni tartışılırken, geçtiğimiz günlerde gençlerin çektiği bir video ortaya çıktı. Videoda gençler "veda ediyorlardı" Bu video intihar ihtimalini güçlendirirken olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Gençlerden Ümit Zangal'ın boynu yerinden oynaması sonucu, diğer 3'ünün ise pompalı tüfekle başlarından vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesetlerin yanında ise tek kırma av tüfeği bulundu.

DHA'nın haberine göre tüfeğe jandarma incelenmek üzere el koyarken, 4 gencin otopsisi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapıldı. Jandarma olay yerinde geniş çaplı soruşturma başlatırken, olay yerinde bulunan av tüfeğinin gençlerden Muharrem Zengin'in babası Suat Zengin'e (47) ait olduğunu ve ruhsatı bulunmadığı tespit edildi. Olayda kullanılan ve olay yerinde bulunan fişeklerin, Muharrem Zengin'in babası Suat Zengin'e ait evde yapılan aramada ele geçirilen fişekler ile aynı olduğu da belirlendi.

Serkan Zangal'ın elinde barut izine rastlandı

Olayla ilgili çok yönü soruşturmayı sürdüren jandarma toplu intihar şüphesi üzerinde yoğunlaşırken, av tüfeğini en son ateşleyen kişinin Serkan Zangal olduğunu düşünüyor.

Serkan Zangal'ın elindeki barut izinden yola çıkan jandarma, çenelerinin altından vurulmuş olan 3 gencin kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan gelecek raporu bekliyor.

Öte yandan jandarma ekipleri, otomobil, av tüfeği, cep telefonları ve cesetler ile Kestelli Mahallesi'ndeki bağ evinden aldıkları parmak izlerini, Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na teslim etti.

Boynunda kırık olduğu tespit edilen Ümit Zangal'ın ise, uyuşturucudan ölmüş olabileceği bildirilerek, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp'tan gelecek rapor ile kesinlik kazanacağı söylendi.

Mert'in kim olduğu ortaya çıktı

Başlarından vurularak hayatlarını kaybeden gençlerin ölmeden kısa süre önce çektikleri veda' videosu ortaya çıkmıştı.

Bu videoda adı geçen Mert' adındaki kişinin de Neşet Dalgın'ın kardeşi Mert Dalgın olduğu belirlendi. Suriye'de uzman onbaşı olarak görev yaptığı öğrenilen Mert Dalgın'ın ağabeyi ile yakın arkadaş olduğu diğer gençlerin cenaze törenine katılmak için birliğinden izin alarak Alaşehir'e geldiği öğrenildi.