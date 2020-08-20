Manisa-Salihli'ye bağlı Çapaklı köyü sakinleri biyogaz tesisini protesto etti, polis sert müdahalede bulundu

Manisa-Salihli'ye bağlı Çapaklı köyü sakinleri biyogaz tesisine karşı protestoları ile bir süredir gündemdeler. Üzüm bağları ve zeytin ağaçları ile çevrili köye biyogaz tesisi kurulması planlanırken köylüler bu karara tepkililer. Suyu ve toprağı zehirleyeceği gerekçesiyle tesise karşı çıkan köylülerin bir süredir deva eden protestolarından birinde ise jandarmanın sert müdahalesi tepki çekti.