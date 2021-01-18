CHP Manisa milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'nın Soma, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde resmi açılışları yapılan 1 termik ve 3 jeotermal enerji santrali ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Manisa'da, açılışı yapılanlarla birlikte 49 aktif enerji santraline ulaşıldığını, bunun 18 tanesinin de Jeotermal Enerji Santrali (JES) olduğunu söyleyen Başevirgen "Biz karşı çıktıkça yenileri açılıyor. Manisa JES çöplüğüne döndü" dedi.

Başevirgen, Manisa’nın, "devlet eli ve desteği ile talan edildiğini, Manisa halkının yıllardır mücadele ettiği JES’ler yüzünden havasını, suyunu, toprağını ve sağlığını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu" belirtti.

'Gediz Ovası tükeniyor'

Başevirgen, JES projelerinin ardında hukuka ve vicdana aykırı şekilde sadece şirketlerin çıkarı kollanarak verilen kararların olduğunu söyleyerek "Santrallerin sayısı kontrolsüz bir şekilde verilen teşviklerle daha da artırıldı. Biz topraklarımızda maden sahaları ve enerji santralleri istemiyoruz. Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Toprağımız suyumuz kirlendi. Tarım bitiyor. Her yıl üretim azalıyor. Bereketli Gediz Ovası'nın eski bereketinden eser kalmadı, tükeniyor" diye konuştu.

'Kentte binlerce kişi geçimini tarımdan sağlıyor'

Başevirgen şöyle konuştu:

"Manisa üzümün başkenti. Üretilen üzümün yüzde 90'ının ihraç edildiği Manisa'da yılda ortalama 200-250 bin tona karşılık 400-500 milyon dolar kuru üzüm ihracatı gerçekleştiriliyor. Türkiye, özellikle kuru üzüm ihracatındaki başarısıyla dünyada bu alandaki liderliğini sürdürüyorsa, Manisanın verimli bağları sayesinde.

Manisa her şeyden önce bir tarım şehri. 293 bin 064 kişi geçimini tarımdan sağlıyor. Aileleri de hesaba katıldığında 500 binden fazla insan karnını bu topraklar sayesinde doyuruyor ve geçimini sağlıyor. HES'ler, JES'ler ve vahşi madencilik nedeniyle insanlar tarım yapamaz hale geldi. Tarımı bırakan çiftçi sayısı her geçen gün artıyor. Santrallerin sağlayacağı istihdâmdan daha çok, tarlasını ekip biçemediği için tarımı bırakan çiftçi ve üretici olacak. Tarım cenneti Gediz Ovası ne yazık ki devlet eliyle yok ediliyor."