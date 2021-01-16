'Manisa jeotermal santrallerden yayılan koku yüzünden perişan'

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Manisa'daki enerji projeleri açılış törenindeki, "80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik" sözlerine cevap verdi.

ANKA'ya konuşan Öztunç, "Cumhurbaşkanı hâlâ iklim krizinin farkında değil. Çıkıyor, muhalefeti ‘takoz’ olmakla suçluyor. Asıl iklim kriziyle mücadelede takoz varsa o da AK Parti’dir, AK Parti hükümetidir. Temiz havadan bahsediyor, kömürlü termik santral açıyor. Kömürlü termik santralin temiz havası olur mu? Bu nasıl bir çelişkidir" diye eleştirdi.

Öztunç, Erdoğan’ın Manisa’ya ilişkin, "jeotermallerle cazibe merkezi olacağı" sözlerini anımsatarak, “Sayın Cumhurbaşkanı demek ki Manisa’ya uzun zamandır gitmemiş. Çiftçi perişan durumda. Jeotermal santrallerden yayılan koku yüzünden perişan. Cumhurbaşkanı sarayda güzel kokularla yaşıyor. Saraydaki koku, sanıyor ki tüm Türkiye’de aynı koku var. Bir Ege’ye gitsin, o jeotermalden kaynaklı o pis kokuyu bir görsün" dedi.