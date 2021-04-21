Manifesto'nun 'dünya prömiyeri' bu gece 21.00'de

Manifesto - Oyun Yazan: K.Marx, F. Engels Çeviren: G. Doğan Görsev Uyarlayan ve Yöneten: Harun Güzeloğlu Oynayan: Cansu Fırıncı Metin Danışmanı: Aydemir Güler Müzik: Dengin Ceyhan Koreografi: Gülgün Nural Kostüm: Nazan Celebci (ZeZe) Işık Tasarım: Yüksel Aymaz Görsel Tasarım: Orçun Kaya Sahne Tasarım: Harun Güzeloğlu Yönetmen Asistanı: Şilan Ecem Gül Altyazı Çeviri: Bahadır Dülger

Marx ve Engels’in dünyayı sarsan eseri Komünist Manifesto tarihte ilk kez tiyatro sahnesinde.

Moda Sahnesi 'Sahneden Naklen' gösterimiyle saat 21.00'de dünya prömiyerini yapacak olan oyun, çevrimiçi olarak izlenebilecek.

Bilet almak için oyunun duyurulduğu web sayfasına girmek yeterli.

"Sahneden Naklen" gösterim biletleri 25 TL'den başlıyor. Tiyatroyu ve Manifesto oyununu desteklemek isteyenler biletlerini uygun gördükleri daha yüksek ücretlerle de alabiliyorlar.

Cansu Fırıncı'nın oynadığı, Harun Güzeloğlu'nun uyarlayıp yönettiği Manifesto oyunu Karl Marx ve Friedrich Engels'in 1848 Şubatında yayınladıkları Komünist Parti Manifestosu'nun G. Doğan Görsev tarafından yapılmış çevirisini esas alıyor.

Oyun Sandalı ekibinin Manifesto hakkında yazdıkları kısa tanıtım şöyle:

"Dünyada neredeyse her dile çevrilen, basımı ve dağıtımı yüzlerce kez yasaklanan, onlarca kez toplatılan bu kitap bizce hala güncelliğini koruyor. Yazıldığı yüzyıldan bu yana tarihin akışı içerisinde çok büyük toplumsal değişiklikler olsa da, metnin temel tartışması olan “ezenler” ve “ezilenler” arasındaki kavga sürüyor. Birileri hiçbir zaman tüketemeyeceği servetlere sahip olurken, dünyada yeterince beslenemeyen, temel insani ihtiyaçlarına ulaşamayan, okul yüzü dahi göremeyen yüz milyonlarca insan yaşıyor. Dünyamız şirketlerin para kazanma hırsı yüzünden can çekişiyor. Kadınların eşitlik mücadelesindeki kazanımları birer ikişer ellerinden alınmaya çalışılıyor. Çocuk işçilik gün geçtikçe artıyor. Emekçiler emeklilik haklarını dahi kaybediyor. Daha saymakla bitmeyecek yüzlerce çarpıklık... İnsanlık ve yaşam bu sömürüyü hak etmiyor. Kapitalizmin dünyayı bir felakete doğru sürüklediğini daha 18. Yüzyılın ortalarında gören iki büyük düşünürün bu “uyaran” eserini, çevre felaketlerinin eşiğinde yaşayan 21. Yüzyılın insanlarıyla tiyatronun olanaklarını kullanarak buluşturmak istedik. Felaketin eşiğindeyken Marx’ın şu sözü hâlâ çok kıymetli, “Filozoflar şimdiye dek dünyayı çeşitli şekillerde yorumlamışlardır; oysa asıl mesele dünyayı değiştirmektir.”