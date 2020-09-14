Mango’ya üretim yapan Efemert Tekstil ayrılan işçilerin alacaklarını vermiyor

İzmir Bornova’da faaliyet yürüten Efemert Tekstil’de ücret alacakları ödenmeyen işçiler Patronların Ensesideyiz Ağı’na ulaştı.

İşçilerin aktardığına göre işyerinde Mart ayı maaş ve fazla mesai ücretleri salgın bahane edilerek Haziran ayına kadar ödenmedi. İşçileri 26 Mart’tan itibaren ücretsiz izne çıkaran ve Nisan ayı sonunda Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuran Efemert Tekstil patronu, Mart ayına ilişkin yalnızca 800 lira ödeme yaptı. Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İŞKUR’dan Haziran ayı başında kısa çalışma ödeneği almaya başlayan işçiler aylarca ücret almadan geçinmek zorunda kaldı.

İşçiler, Mart ayına ilişkin alacaklarının Haziran ayında da yatmadığını, ayrılmak isteyenlerin ise çıkışları verilmeyerek istifaya yönlendirildiklerini belirtiyor. İstifa dilekçelerinde haklarından feragat etmeleri beklenen işçilere maaş ve fazla mesailerinin ödeneceği sözü verilmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmadı.

Roteks Tekstil’in fasonu olarak dünyaca ünlü Mango markasına üretim yapan Efemert Tekstil’in üretime devam ettiği biliniyor. İşten ayrılmak zorunda bırakılan işçilerin ise alacakları ödenmemiş durumda. Durumu Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aktaran işçiler haklarını alana kadar mücadele edeceklerini belirtti.