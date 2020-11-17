Manchester Üniversitesi’nde öğrenci işgali

Manchester Üniversitesi öğrencileri, üniversite yönetimi tarafından yüz yüze eğitim olacağı söylenerek yurtlara çağrıldı, ülke genelinde karantina kararı alınması sonrasında yurtlarında hiçbir destek olmadan kaderlerine terk edildi.

Daha öncesinde üniversite yönetiminin habersiz bir şekilde yurtların etrafını çitlerle kapatmasının sonucunda, öğrenciler eylem düzenleyerek çitleri kaldırmıştı. Ayrıca öğrencilerin kaldığı yurt binasının zemini sular altında kaldığı için yüzü aşkın öğrenci ortak koridorlarda uyumak zorunda kalmış ve durum koronavirüs vakalarının artması ile sonuçlanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda “Finn Kitson” isimli 19 yaşındaki bir gencin üniversite yurdunda karantinadayken intihar etmesi üzerine öğrenciler, üniversite yönetimine psikolojik destek sunulması adına istekte bulunmuştu.

Manchester Üniversitesi salgın boyunca birçok öğretim görevlisini işten çıkartırken, öğrenim ve yurt ücretlerinde de hiçbir indirme gitmemişti. Öğrenciler, talepleri göz ardı edilince geçtiğimiz hafta kira grevi başlatmış ancak üniversite yönetimi greve katılan öğrencilere para cezası uygulamıştı.

Geçtiğimiz perşembe gecesi öğrenciler aktif bir şekilde kullanılmayan bir üniversite binasını işgal ederek taleplerini sıraladılar.

Öğrencilere psikolojik destek verilmesini, kira grevine ve öğrenci işgaline katılanlara yönelik yaptırımların iptal edilmesini, öğretim görevlilerin işten çıkartılmasının durdurulmasını, öğrenim ücretlerinde ve kira bedellerinde indirime gidilmesini talep eden öğrenciler, üniversite yönetimi kendileriyle diyalog kurmadığı takdirde binayı terk etmeyeceklerini belirttiler.

Manchester Üniversitesi’nin öğrencilere karşı olan bu tutumu çalışanların da tepkisiyle karşılaştı. 200’e yakın çalışan, üniversite rektörüne mektup göndererek öğrencilere gösterilen kötü muameleden utanç duyduklarını dile getirdiler.

Britanya Genç Komünist Birliği’nin de parçası olduğu eylem ülke genelinde öğrenciler ve kamuoyu tarafından destek gördü. Üniversite yönetiminin öğrencilerle diyalog kurmayı kabul etmemesi üzerine öğrenciler bina işgaline hala devam ediyor.