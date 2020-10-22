Manchester United futbolcusu parlamentoya karşı

Manchester United’ın ünlü siyahi futbolcusu Marcus Rashford tarafından gündeme getirilen ve aileleri maddi olarak zor durumda olan çocuklar için okullarda ücretsiz yemek verilmesini öneren kanun teklifi muhafazakar ağırlıklı Parlamentoda reddedildi. Red oyu verenler arasında Başbakan Boris Johnson da yer aldı.

Rashford tarafından dile getirilen ve 1.5 milyon çocuğu ilgilendiren konu muhalefetteki İşçi Partisi tarafından gündeme getirilmiş ve Parlamento’da oylandı. 261 oya karşı 322 oyla reddedilen teklif sonrasında görüşlerini dile getiren futbolcu siyasetçilere kulis yapmayı, kirli siyasetle uğraşmayı bırakın, gerçek sorunlarla ilgilenin çağrısı yaparken, oylama akşamında bu çocukların aç şekilde uyumak zorunda olmasının dışında toplumun kendilerini önemsemediklerini düşüneceklerini söyledi.