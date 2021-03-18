Maltepe'de cemevi gerilimi sürüyor: 'Rant kapısına dönüşmesine izin vermeyeceğiz'

İstanbul Maltepe Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Cem Evi Derneği ile Maltepe Belediyesi arasında cemevi binasına dair 2019’da açığa çıkan sorun Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın “ölçü bilmez” tavırları nedeniyle çözülemiyor.

Maltepe Cem Evi 1992 yılından beri aynı arsa üzerinde Alevilere hizmet veriyor. 2000'li yıllara kadar oldukça mütevazı bir binada hizmet veren Maltepe Cem Evi, 2000’li yılların başında dönemin Maltepe Belediyesi tarafından kendisine tahsis edilen arazide halkın ihtiyaçlarına daha yetkin şekilde cevap verebilmek için yine halkın katkı ve emeğiyle yeni bir binanın inşaatına girişti.

Halihazırda Gülsuyu’nda Maltepe Cem Evi Derneği adıyla faaliyet göstermekte olan binanın kaba inşaatı yaklaşık on beş yıla yayılan bir çabanın ürünü olarak 2014'te tamamlanmıştı.

2015 yılında iç inşaatının bir yıl içinde tamamlanarak binanın cemevi yönetimine teslim edilmesi hedefiyle Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç ile bir protokol hazırlanmış ancak süreç, Kılıç tarafından verilen sözlerin aksine ilerleyerek özellikle son dönemde ciddi gerilim yaratan bir noktaya tırmanmıştı.

Konuyla ilgili olarak Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç basına yaptığı “ince işçiliğini sürdürmekte oldukları bir ve ikinci katlarda inşa sürecinin bitmek üzere olduğu” ve “yakında binanın açılışını yaparak Maltepe Cem Evinde cenaze hizmetlerini ücretsiz olarak verecekleri” yönündeki açıklamayla tartışma bir kez daha alevlendi.

Konuya dair Maltepe Cem Evi Derneği yönetimi tarafından açıklamada, halihazırda açık olan ve faaliyetine devam eden bir cemevinin bir kez daha açılamayacağının altı çizilerek, cemevinin bir rant kapısına ve ticari bir komplekse dönüştürülmesine izin verilmeyeceğini söylendi. Yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"KAMUOYUNA DUYURU

Değerli canlar hepinizin bildiği ve gördüğü üzere Maltepe Cem Evi olarak son bir buçuk yıldır ciddi tehdit ve tacizlere maruz kaldık. Cem Evimize dönük tacizler halen devam etmektedir. 'HİZMETLERİMİZ T.C. MALTEPE BELEDİYESİ İNANÇ HİZMETLERİ BİRİMİ TARAFINDAN ÜCRETSİZ YÜRÜTÜLMEKTEDİR' yazan bir pankart daha dün -16 Mart 2021 Salı günü- Cem Evi duvarına Maltepe Belediyesi tarafından asılmıştır.

Önceki paylaşımlarımızda da belirttiğimiz gibi Maltepe Belediye Başkanı sayın Ali Kılıç basına verdiği demeçlerde de ince işçiliğini sürdürmekte oldukları bir ve ikinci katlarda inşa sürecinin bitmek üzere olduğunu, yakında açılışını yaparak Maltepe Cem Evinde cenaze hizmetlerini ücretsiz olarak vereceklerini söylemekteydi.

Belediyenin cemevi duvarına astığı pankart tepkiye yol açtı

Sayın Ali Kılıç bu söylemleriyle bir yandan mevcut Cem Evinde hizmetlerin ücret karşılığı yapıldığını iddia etmiş oluyor, ki bu yalandır. Bu ve benzer iddialar Cem Evlerine dönük çirkin iftiralardır. Maltepe Cem Evi dahil tüm Cem Evleri hizmetlerini hiçbir ücret talep etmeden yapmaktadırlar. Cem Evleri hizmetlerini devletten bir kuruş ödenek almadan canların bağışlarıyla karşılamaktadırlar.

Diğer yandan ise, Ali Kılıç’ın mevcut Maltepe Cem Evi Derneği yönetimini tanımadığını, bize alternatif olacak yeni bir yönetim oluşturarak Cem Evimize el koymak istediğini göstermektedir.

Ali Kılıç kurdurduğu vakıf eliyle Cem Evimize el koymayı, Cem Evimizi MATAŞ merkezi yaparak bir rant kapısına, ticari bir komplekse dönüştürmeyi hayal etmektedir.

Cem Evimizin rant kapısına, ticari bir komplekse dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz.

Bu amaçla Maltepe Cem Evinden bağımsızmış gibi, yeni bir Cem Eviymiş gibi açılışa hazırlanmakta olan binamızın bir ve ikinci katlarına 17 Mart Çarşamba günü fiili olarak girerek Ali Kılıç’ın bu hayaline son verme kararı almış ve bu kararımızı siz canlarla paylaşmıştık.

Ali Kılıç Bey, bu kararımızı uygulamamıza bir gün kala Alevi Bektaşi Federasyonu Yöneticilerinin katılımıyla bir toplantı yapmış, bu toplantıda Maltepe Cem Evi Yönetimini ele geçirmek gibi bir düşüncesinin olmadığını belirterek, Cem Evi anahtarını Maltepe Cem Evi Derneği'nin üst kurulu olan Federasyon Başkanına vereceğini ifade etmiş, Federasyonun arabuluculuğunda Maltepe'deki mevcut Alevi köy derneklerinin katılacağı bir toplantı örgütlenmesini, bu toplantıda Maltepe Cem Evinin Yönetimine dönük alınacak karara saygı duyacağını ifade etmiştir.

Aynı gün Cem Evi Duvarına 'HİZMETLERİMİZ T.C. MALTEPE BELEDİYESİ İNANÇ HİZMETLERİ BİRİMİ TARAFINDAN ÜCRETSİZ YÜRÜTÜLMEKTEDİR' yazılı pankart asılmıştır.

Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Güzelgün dedenin ısrarı üzerine söz konusu pankartın Maltepe Belediyesi tarafından indirilmesi şartıyla ve Cem Evinde mevcut derneğe alternatif bir yönetim varmış gibi hareket eden, kim tarafından görevlendirildikleri belli olmayan kişilerin Cem Evini terk etmeleri şartıyla, ABF başkanına ısrarla istediği fırsatı vererek mevcut anlaşmazlığın masada çözülmesi ihtimaline imkân tanıma kararı alınmıştır.

20 Mart 2021 Cumartesi günü Hazreti Ali’nin doğum günü için verilecek lokma hizmetinde son durum canlarla değerlendirilecektir.

Kamuoyuna duyuruyoruz! Tüm canları 20 Mart Cumartesi günü vereceğimiz lokma hizmetine davet ediyoruz.

Maltepe Cem Evi Derneği Yönetimi"

Ne olmuştu?

İstanbul Maltepe Gülsuyu’nda bulunan Maltepe Cem Evi, 1992 yılından beri aynı arsa üzerinde Alevilere hizmet veriyor. 1992 yılından bu yana önce Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ne (PSAKD) bağlı olan cemevi bir süre sonra Cem Vakfı’na bağlanmış ancak Cem Vakfı’nın Alevi asimilasyonuna göz yuman yaklaşımları nedeniyle ayrılmış ve beş yıl önce bağımsız Maltepe Cem Evi Derneği olarak Alevi Bektaşi Federasyonu’na (ABF) katılmıştı.

Maltepe Cem Evi Derneği yönetimi, 2019'un Mayıs ayında Maltepe Belediyesi’nin iştiraki olan Maltepe Sağlık Turizm Eğitim Otopark Temizlik ve İnş. San. ve Tic. A.Ş. (MATAŞ) yetkilileri tarafından kendilerinin cemevi arazisini "işgal" etmekte oldukları gerekçesiyle kaymakamlığa şikâyet edildiğini öğrendi.

Yapılan incelemede, yerel seçimlerden önce Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın cemevi yöneticilerine binanın içini 1 yıl içinde yaptırıp teslim edeceğine dair söz verdiği, ancak mazbatayı alır almaz aynı arsayı 2016'da kendi kurdurttuğu Süreyyapaşa Vakfı'na devrettiği, 2017'de ise vakfın araziyi 25 yıllığına Maltepe Belediyesi'nin iştiraki olan MATAŞ A.Ş' ye kiraya verdiği ortaya çıkmıştı.