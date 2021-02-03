Maltepe Belediyesi'nde 1500 işçi greve gidiyor

Maltepe Belediyesi'nin temizlik, park ve bahçeler, veterinerlik ve destek şubesinde çalışan DİSK Genel-İş üyesi 1500 işçi yasal süreci tamamlayıp 10 Şubat tarihinde grev kararını asacağını duyurdu.

Bugün bir basın açıklaması yapan işçiler, 10 Şubat günü saat 12.00'de Maltepe Belediyesi binasına grev kararını asacaklarını ve 23 Şubat'ta da grevin başlayacağını kamuoyuna ilan ettiler.

Maltepe Belediyesi'nin dayattığı yüzde 7'lik zammı asla kabul etmeyeceklerini belirten işçiler, aynı sendikanın daha önce bağıtlanan başka işyerlerindeki toplu sözleşmelerinin örnek oluşturduğunu söylediler.

İşçiler işçi sınıfının hiçbir hakkını mücadele etmeden kazanamayacağını vurguladılar.