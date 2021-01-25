Maltepe Belediyesi işçilerinden iş yavaşlatma eylemi

İstanbul Maltepe Belediyesine bağlı temizlik işçileri bu sabah iş yavaşlatma ve işe geç çıkma eylemi yaptı.

Belediyenin Gülsuyu Mahallesinde bulunan şantiye alanında sabah 06.00'da toplanan işçiler, iş yavaşlatma ve çöp kamyonlarının işe çıkışını 07.30'a kadar geciktirerek tepkilerini gösterdi. İş yeri temsilcilerinin işçilerle yaptıkları toplantıda kararlı oldukları, belediyenin diğer bölümlerinin de grev sürecine destek verecekleri iletildi.

DİSK'e bağlı Genel-İş sendikasıyla Maltepe Belediyesi ve Sodem-Sen (Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası) arasında 15 Eylül’de başlayan toplu iş sözleşmesi kapsamında belediye önce yüzde 6'lık ücret artışı önerisi sunmuş, bu öneri işçiler tarafından tepki görünce teklif yüzde 7 olarak yenilenmişti.

KHK ile zaten pek çok hakları budanan ve ücretleri enflasyon karşısında yüzde 50 yi bulan düzeyde eriyen belediye işçileri, pandemiyle birlikte artan sorunlarına ve sosyal haklarına çözüm istiyor.