Maltepe Belediyesi işçileri direnişi sürdürüyor

Maltepe Belediyesi'nin temizlik, park ve bahçeler, veterinerlik ve destek şubesinde çalışan DİSK Genel-İş üyesi 1500 işçi, haklarını almak için bugün belediye binası önünde yine eylemdeydi.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) üyeleri, direnişte olan Maltepe Belediyesi işçilerine destek için bugün ziyarette bulundu.