Maltepe Belediyesi işçileri direnişi sürdürüyor

Maltepe Belediyesi'nin temizlik, park ve bahçeler, veterinerlik ve destek şubesinde çalışan DİSK Genel-İş üyesi 1500 işçi, haklarını almak için bugün belediye binası önünde yine eylemdeydi.
Türkiye Komünist Gençliği (TKG) üyeleri, direnişte olan Maltepe Belediyesi işçilerine destek için bugün ziyarette bulundu.
Maltepe Belediyesi önünde direnen işçilerle birlikteyiz.— Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) February 10, 2021
Oyalamayı bırakın, emekçilere hakkını verin.
Zafer direnen emekçinin olacak! pic.twitter.com/2CFLB8gvOY