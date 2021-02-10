Maltepe Belediyesi işçileri direnişi sürdürüyor

Hakları için mücadele eden Maltepe Belediyesi işçileri, belediye binası önünde direnişini sürdürüyor.

Haber Merkezi

Maltepe Belediyesi'nin temizlik, park ve bahçeler, veterinerlik ve destek şubesinde çalışan DİSK Genel-İş üyesi 1500 işçi, haklarını almak için bugün belediye binası önünde yine eylemdeydi.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) üyeleri, direnişte olan Maltepe Belediyesi işçilerine destek için bugün ziyarette bulundu.

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Maltepe Belediyesi'nde 1500 işçi greve gidiyor