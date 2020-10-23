Mallarına el konulan işportacı 'açım' dedi, intihar girişiminde bulundu

Ankara Çankaya'da Ziya Gökalp Caddesi üzerinde çorap ve maske satan bir işportacı, üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Çankaya Belediyesi yanında yer alan, aylar önce yaya geçişine kapatılıp sökülen üst geçidin kalan kalıntıları üstüne çıkan yurttaş kendisini kesici aletle yaraladı. Zabıtaların sattığı eşyaları kendisinden zorla almasıyla intihara kalkıştığı öğrenilen yurttaş, sık sık polislere seslenerek "Ben yoksulum, açım, adalet istiyorum" dediği duyuldu.

Yurttaşların görüntü almasını engelleyen polisler yolu yaya geçişine kapattı. Ambulans ve itfaiyenin olay yerine 45 dakika sonra gelmesi dikkat çekti. Aksaray nüfusuna kayıtlı olduğunu söyleyen 50 yaşlarındaki yurttaş, bir saat süren müzakerelerin ardından üst geçitten indirilerek hastaneye kaldırıldı. İkna edilen yurttaşın kolları ve göğsünde kan olmasına rağmen bir polis memurunun "Şovunu yaptı" dediği duyuldu.