Mali’de darbe girişimi: Darbeye katılan askerler cumhurbaşkanını ve başbakanı tutukladıklarını ileri sürdü

Reuters ve AFP'nin yerel güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Keita, yerel saatle 16.30 civarında askerler tarafından Bamako'daki konutundan alındı. Keita'nın nereye götürüldüğü bilinmiyor.

Kaynaklar, daha önce Keita'nın oğlu Karim Keita ve Başbakan Boubou Cisse ile bazı bakanların alıkonulduğunu doğrulamıştı. Cisse, hükümetin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamayla diyalog çağrısında bulunmuştu. Başbakanlık Sözcülüğü'nden ise konuyla ilgili bilgili alınamadı.

Ülkede mayıs ayından bu yana düzenlenen protestolarda Keita'nın istifası isteniyordu.