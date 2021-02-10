Mali'de BM üssüne saldırı: 20 yaralı

Mali'de BM 'barış gücü' askerlerinin bulunduğu üsse düzenlenen saldırıda 20 asker yaralandı.

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Mali'deki Birleşmiş Milletler 'barış gücü' misyonunun (MINUSMA) bulunduğu askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda 20 asker yaralandı.

MINUSMA sözcüsü Olivier Salgado, Mali'nin merkezindeki Duentza kasabası yakınlarındaki üsse sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 BM askerinin yaralandığını, yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu açıkladı. 

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

BM ülkeye ilk olarak 2013 yılında askerlerini konuşlandırmıştı. Ülkede 14 binin üzerinde BM askeri bulunuyor.

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