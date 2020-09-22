Malezya Başbakanı'ndan BM'ye reform çağrısı

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, BM'nin 75. yıl dönümü kapsamında düzenlenen yüksek düzeyli etkinliğe video mesaj gönderdi.

Covid-19 ve uluslararası sorunlara dair değerlendirmelerde bulunan Muhyiddin, BM'nin insan haklarını korumak için şimdiye kadar imzalamış olduğu anlaşmalara işaret ederek, "Maalesef son yıllarda bazı ülkelerin bu anlaşmaları dikkate almadığına şahit oluyoruz. Umarız bu tavırlarından vazgeçerler" dedi.

Muhyiddin, Covid-19'a dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgın çok fazla can aldı ve dünya ülkelerinin sağlık politikasının etkinlik kapasitesini gösterdi. Kovid-19'un sosyal ve ekonomik etkileri de çok ağır oldu. Aşının bulunması durumunda, bütün ülkeler ve toplumlar için ulaşılabilir olmasını temin etmeliyiz. Bu konuda hiçbir şekilde ayrım yapılmamalıdır. Unutmamalıyız ki pandemi dünya genelinde hiçbir ayrım yapmıyor. Biz de pandemiyi önlemeye yönelik çalışmalarımızda ayrım yapamayız."

BM'nin bütün ülkelerin toplanabileceği tek uluslararası çatı olduğunu söyleyen Muhyiddin, "75 yıllık geçmişi boyunca kuruluşun birçok alanda, özellikle sosyal ve ekonomik kalkınmada önemli işler yaptığı bir gerçektir. Bunun yanı sıra kabul etmeliyiz ki BM, nesillerimizi savaşın belasından kurtarmakta başarısız olmuştur" şeklinde konuştu.

Muhyiddin, "Birleşmiş Milletler bu konuda ilerlemelidir. Bunu yapmak için de kuruluşun reforma gitmesi şart" ifadelerini kullandı.