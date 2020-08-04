Malatya'nın Pütürge ilçesinde şiddetli deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgiye göre 5,7, AFAD'a göre 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

GÜNCELLEME: 13.22

Merkez üssüne en yakın yer olan Taşmış Mahallesi'nin Muhtarı Müslüm Endes: Bulunduğumuz bölgede yıkık evler var. Önceki depremden kalan 96 ağır hasarlı ev vardı. Tespit ettiğimiz 4 ya da 5 ev var

GÜNCELLEME: 13.15

Çayköy Mahallesi Muhtarı Aziz Murat: Zaten çadırlarda yaşıyoruz, artık dışarlarda nasıl kalacağız? Dağlık bölgedeyiz, kış geliyor. Yetkililer bizimle hiç ilgilenmiyor

GÜNCELLEME: 13.10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor" dedi.

GÜNCELLEME: 13.07

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok" dedi.

AFAD, saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı.

GÜNCELLEME: 13.00

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Yaralı ve can kaybı bildirilmedi, ağır hasalı binalar var. Hasarlı binalara girilmemeli" dedi.

Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgiye göre, saat 12.37'deki deprem 5 kilometre derinlikte oldu.

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya için üç gün önce uyarıda bulunmuş ve bölgedeki fayın 7,4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitede olduğunu söylemişti.