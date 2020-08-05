Malatya'daki depremin ardından yarıklar oluştu

Malatya Pütürge'de dün saat 12.37'de meydana gelen ve AFAD'ın büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladığı deprem, birçok kentte hissedilirken, sarsıntıyla birlikte kentte büyüklüğü 2 ile 5 arasında değişen 33 artçı sarsıntı meydana geldi.

Depremin merkez üssü olan Taşmış Mahallesi'ndeki tarım arazisinde de deprem nedeniyle yarıkların oluştuğu görüldü. Aralığı 3- 5 santimlik yarıklar, yaklaşık 4 kilometrelik alanda bulunuyor. DHA'nın haberine göre, Taşmış'ta yaşayanlar, depremden sonra bu yarıkların oluştuğunu, çatlakların dağın ucundan Şiro Çayı'na kadar uzandığını söyledi.

Bölgede incelemelerde bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş, daha önceki depremlerde ağır hasarlı olan 6 binanın yıkılacak duruma geldiğini tespit ettiklerini açıkladı.