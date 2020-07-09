Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı saat 23.57'de ve 7,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde dün 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı saat 23.57'de ve 7,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.