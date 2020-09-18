Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.47'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.47'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.