Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33'te bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı.
Saat 08.33'te meydana gelen depremin derinliğinin ise 5.00 km olarak kaydedildi.
Malatya'da 4,0 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33'te bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı.
Saat 08.33'te meydana gelen depremin derinliğinin ise 5.00 km olarak kaydedildi.
Patronların Ensesindeyiz