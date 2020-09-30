Maksimum Lojistik'te tonlarca kimyasal depoya yayıldı, işçiler çalıştırılmaya devam ediyor

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan 4 katlı Reysaş lojistik depolarında bulunan Maksimum Lojistik'te rafların çökmesi sonucu tonlarca kimyasal depoya yayıldı, işçiler çalıştırılmaya devam etti.

Yaklaşık 1 ay önce gerçekleşen olayda en üst kattan zemin kata kadar yayılan kimyasal çalışanların gözlerinde yanma, göz yaşarması, solunum yolunda tahriş, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, karın bölgesinde alerjik kaşıntı ve lekelere neden oldu.

Edinilen bilgiye göre çalışanlar olayla ilgili AFAD ve Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne şikayette bulundular. Yapılan şikayet sonucunda yetkililer tarafından incemelerde bulunulduğu ve AFAD yetkililerinin çalışan işçilere "kimyasal temizlenmeden depoya girmeyin" uyarısı yaptığı belirtildi. Ancak buna rağmen, firma yetkilileri uyarıyı dikkate almayıp işçileri çalışmaya zorladı.

İşçilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da konuyla ilgili defalarca şikayette bulunduğu öğrenilirken yetkililerin halen sessizliğini koruması dikkat çekti.