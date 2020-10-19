İş makinesi devrildi: 3 işçi yaralı

Karabük’te, yol çalışması sırasında devrilen iş makinesindeki 3 işçi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Keltepe Kayak Merkezi yakınlarında meydana geldi. İl Özel İdaresi’ne ait greyder, yol çalışması sırasında kontrolden çıkıp yaklaşık 40 metre boyunca taklalar attı.

Ters dönen iş makinesinin operatörü Şaban Mısırlı ve beraberindeki Ramazan Yıldırım ile Seyfi Sabittekin isimli 2 işçi yaralandı. İşçilerden biri, kendi imkanlarıyla çıkıp yardım isterken, ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 yaralı işçi de araçtan çıkarıldıktan sonra, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

