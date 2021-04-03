'Makine Kimya Endüstrisi Suudlara kaç para kaptırdı?'

Çanakkale Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu CHP Sözcüsü Özgür Ceylan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yönelik Meclis Başkanlığı’na verdiği önergede, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetlerine satılan 3 çeşit uçak bombası karşılığı ödenmesi gereken paranın, 66,2 milyon dolarlık kısmının tahsil edilemediği yolundaki iddiaları gündeme getirerek, “Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetlerinden ne kadar alacağınız var? Burnumuza kötü kokular geliyor” diye konuştu.

Ceylan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yazılı olarak yanıtlaması için verdiği önergede, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKE) Suudi Arabistan’a kaptırdığı ileri sürülen 66,2 milyon dolar hakkında bilgi isterken, “Burnumuza kötü kokular geliyor. Tank-Palet tecrübesi iktidara güvenmemek için yeterli neden” diye konuştu.

Özgür Ceylan, Meclis Başkanlığı’na verdiği önergede, 9 Mart 2021 tarihli KİT komisyonu görüşmelerinde konunun gündeme getirilerek tutanaklara geçtiğini hatırlatırken, "MKE, öncelikle TSK ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır. Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmada birilerine peşkeş mi var? ” diye sordu.

Özgür Ceylan kısa adı RSAF olan Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri ile MKE arasında 2016 ve 2017 yıllarında 3 tip uçak bombası ihracatını kapsayan 36,3 milyon, 51,2 milyon ve 32,8 milyon ABD doları olmak üzere toplam 120,3 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzalandığı bilgisinin 9 Mart 2021 tarihli KİT komisyonu görüşmelerinde ifade edildiğini belirterek, “Sözleşmeler kapsamında Nisan 2020 itibarıyla toplam 10 ayrı sevkiyat yapıldığı, bu sevkiyatlar karşılığı avans ödemeleri dahil olmak üzere 48,1 milyon USD tahsilat yapıldığı tutanaklara geçti” dedi.

Sözleşmede açık mı vardı?

Ceylan, önergede MKE’nin alacağını tahsil edememesinin satış sözleşmesindeki açıklar nedeniyle olup olmadığına ilişkin bilgi isterken “Söz konusu ihracat ile ilgili sözleşmeler Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından mı hazırlanmıştır, bu konuda hukuki bir danışmanlık alınmış mıdır? Makine ve Kimya Endüstrisinin tahsilat yapamaması durumunda bahsi geçen sözleşmelerde kurum lehine bir tedbirin olmadığı yönündeki iddialar doğru mudur? Şayet doğru ise söz konusu ihracatta yapılamayan tahsilattan ötürü Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunu zarara uğratan kişi ya da kişiler hakkında yürütülen bir soruşturma var mıdır?” diye sordu.

MKE kurumunun ihracat sözleşmelerini hazırlayabilecek donanımda alanında uzman kişiler istihdam edilip edilmediği hakkında bilgi verilmesini isterken, “Sözleşmede ulusal çıkarları gözeten düzenlemeler neden yer almamıştır? Söz konusu ihracatlar kapsamında, RSAF’a teslim edilen emtianın yanıt vereceğiniz tarih itibarıyla güncel piyasa değeri ne kadardır? Kurumun alacağını nasıl tahsil etmeyi planlıyorsunuz?” diye sordu.

Özgür Ceylan, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun, kendini garantiye almadan benzer yöntemlerle satış yaptığı başka ülkeler olup olmadığı hakkındaki sorularının da cevaplanmasını isterken, Milli Savunma Bakanı Akar’ın en kısa zamanda açıklama yapmasını beklediğini ve konunun takipçisi olacağını söyledi.