Eski HEP milletvekili, yazar Mahmut Alınak hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı.

Alınak'ın oğlu avukat Bişar Abdi Alınak kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Bişar Abdi Alınak "Babam özgür!! Nihayet ev hapsi bitti. Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi yurt dışına çıkma yasağı tedbiriyle 4 ayı aşkın süredir uyguladığı ev hapsi kararını kaldırdı. Darısı ömürleri cezaevlerinde tüketilen siyasi tutsaklara" paylaşımını yaptı.

Mahmut Alınak evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınmasının ardından 17 Şubat’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Alınak hakkında "devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymak, devletin birliğini bozmak, devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak, devletin bağımsızlığını zayıflatmak" iddiası ve müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

13 Mayıs’ta görülen ilk duruşmada tahliye edilen Alınak, o tarihten beri ev hapsinde tutuluyordu.