Mahmut Alınak gözaltına alındı

Eski DEP milletvekillerinden, yazar Mahmut Alınak “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Alınak'ın oğlu avukat Bişar Abdi Alınak haberi sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan babam yine gözaltına alındı" sözleriyle duyurdu.

Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan babam yine gözaltına alındı. — Bişar Abdi Alınak (@avBisarAlinak) October 8, 2020

Alınak Kars’ta yaşadığı evine giden polislerce gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Mahmut Alınak bu yılın başlarında yine evine yapılan bir baskınla gözaltına alınmasının ardından 17 Şubat'ta tutuklanmıştı. Alınak müebbet hapis cezası istemiyle Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 13 Mayıs’ta görülen ilk duruşmasında yurtdışına çıkış yasağı ve ev hapsi verilerek tahliye edilmişti. Alınak hakkındaki ev hapsi kararı 24 Eylül'de kaldırılmıştı.