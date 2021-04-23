Mahmud Abbas'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı: Çin'in de, Rusya'nın da, ABD'nin de...

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Filistin medyası ses kaydının sahiciliğinin doğrulanmadığını duyurdu.

Sızdırılan kayıtta Çin, ABD, Rusya ve Araplara küfrü basan sesin Mahmud Abbas'a ait olduğu ileri sürülüyor.

İddiaya göre Abbas Pazartesi günü yapılan El Fetih'in Merkez Komite toplantısında gelecek ay Filistin'de yapılacak seçimlerde listesinin anket sonuçlarında yüzde 50'yi geçemediğini öğrendikten sonra öfkeleniyor.

Yine iddiaya göre Merkez Komitesi üyesi Abbas Zaki'nin Çin Komünist Partisi'nin kuruluş yıldönümü için kutlama mesajı gönderilmesine ilişkin sorusu üzerine Abbas küfrü basıyor: "Çin’in de bacısını s**eyim, Rusya’nın da, ABD’nin de, tüm Arapların da bacısını s**eyim."