Mahkumlara uyuşturucu taşırken yakalanan 'kurye' kedi cezaevinden kaçtı

Sri Lanka'da ülkenin en büyük cezaevine uyuşturucu ve telefon SIM kartı taşıdığı gerekçesiyle yakalanan bir kedi tutulduğu hücreden kaçtı. AFP'de yer alan habere göre, Cumartesi günü yüksek güvenlikli Walikada cezaevinde yakalanan kedinin üzerinde uyuşturucu madde ile iki SIM kart ve bir SD hafıza kartı bulundu.

Euronews'te yer alan habere göre, kedinin boynuna takılan bir çanta ile cezaevi ve kaçakçılar arasında kurye görevi gördüğü tespit edildi. Ancak yakalandıktan sonra bir hücrede tutulan kedi, bir gün sonra kaçmayı başardı. Cezaevi yetkilileri, kedinin nasıl kaçtığına dair yerel medyanın sorularını yanıtsız bıraktı.

Walikada Cezaevi'nde son haftalarda artan cep telefonu ve uyuşturucu madde trafiğiyle ilgili soruşturma yürüten yetkililer, geçtiğimiz hafta kurye olarak kullanılan bir kartal yakalamıştı.

Sri Lanka'da narkotik polislerinin uyuşturucu ticaretinde rol aldığı ve ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yeniden satışa sürüldüğü kaydediliyor.