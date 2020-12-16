'Mahkemeyle uğraştırmayın' dediler: 17 bin imam ve müezzine kadro

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam, müezzin ve Kuran kursu öğreticisi 27 bine yakın 4-b sözleşmeli çalışan olduğunu belirten paylaşan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Bunlardan 9 bin 500’ü çıkan bir yasayla, bulundukları yerde 4 yıl görev yaptıktan sonra doğrudan kadroya alınmış olacak. Fakat 2019 öncesi çalışmaya başlayan 17 bin kişi bu kanuna tabi olmadı. Şimdi bu 17 bin kişi mahkemeye gitmeye başladı” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, mahkemelerin bazı personeller için sonuç vermeye başladığını söyleyen Ünal, “10 arkadaşımız mahkeme kararıyla kadrolu oldu. 17 bin kişi de kurumlarına müracaat edip mahkemelere başvuruyor. Benzeri durumda 9 bin kişi kadar da Sağlık Bakanlığı’nda var” diye konuştu.

'Mahkemeye gerek yok, bir madde yeter...'

Cumhurbaşkanı, Çalışma Bakanı ve Adalet Bakanı’na mektup yazdıklarını belirten Ünal, “Adalet Bakanımıza yazdığımız mektupta bu konuyu kabinede gündeme getirmesini istedik. Bu arkadaşlarımız bir maddeyle kadroya geçebilir. Salgın ortamında insanları mahkemelere götürüp bulaş riskini artırmamak gerekiyor” ifadesini kullandı.