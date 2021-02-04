Mahkemeye sevk edilen Boğaziçi öğrencilerinin tamamı serbest

AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum olarak atanmasına tepki gösterdiği için gözaltına alınan 51 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi mahkemeye sevk edilirken, bunların 30’u için savcılık tutuklama talep etmişti.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen öğrencilerin duruşması İstanbul'daki Çağlayan Adliyesinde görüldü.

Boğaziçi öğrencilerinden tutuklama talep edilen 30'u serbest bırakıldı. Öğrenciler hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirilirken ile 5.Sulh Ceza Hakimliği'nde duruşması görülen 6 kişi dışında haftada bir de adli kontrol şartı mecburi kılındı.

Savcılık kalan 21 öğrenci içinse daha önce tutuklama talep etmeden 12'sinin ev hapsi, 9'ununsa adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasını istemişti.

Salon önünde bir 'sivil' kadın avukatı ittirdi

Mahkeme salonu önünde bekleyen avukatlarla 'sivil polis' olduğu düşünülen bir kişi arasında gerilim yaşandı.

Polis olduğu düşünülen bir sivilin bir kadın avukatı ittirmesinin ardından yaşanan olayda, saldırgan özel güvenlik tarafından önce mahkeme içine alındı, oradan da uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili tutanak.

Adliye içerisine ek bir çevik kuvvet ekibi giriş yaptı.