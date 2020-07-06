Mahkemenin 'Polis maske cezası kesemez' kararından sonra Emniyet'ten açıklama

Adana'da Covid-19 tedbirleriyle ilgili yasağı delen bir yurttaşa polis tarafından kesilen 789 TL para cezası, Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, Hıfzısıhha Kanunu'na göre idari para cezalarının kolluk kuvvetleri tarafından kesilemeyeceği anımsatılarak iptal edilmişti. Yasalara göre polis ihlal tutanağı tutuyor, cezayı valilik veya kaymakamlık kesebiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, mahkemenin kararının usul eksikliğinden kaynaklandığını belirtildi. Açıklamada, "Bu tür usül eksikliklerinin yapılmaması konusunda tüm personel uyarılmıştır. Bu ve benzeri konularda polisin tutanak düzenleme yetkisi vardır. Bundan böyle de bu yetkisini kullanacaktır" denildi.

EGM, tutanağın amirlere onaylatılmadığını, usulen yanlış bir işlem yapıldığını ve mahkemenin buna yönelik bir karar verdiğini belirtti. "Bu tür usul eksikliklerinin yapılmaması konusunda tüm personel uyarılmıştır" denilirken, diğer cezaların iptal olmadığı ve tutanak tutma işlemine devam edileceği söylendi.