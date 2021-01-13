Mahkemeden Ümit Özdağ kararı

İYİP'ten ihraç edilen Ümit Özdağ'a ilişkin mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı.

Haber Merkezi

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİP'ten ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu "FETÖ"cülükle itham etmiş, ardından ihraç edilmişti.

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