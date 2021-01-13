Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİP'ten ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.
Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu "FETÖ"cülükle itham etmiş, ardından ihraç edilmişti.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Mahkemeden Ümit Özdağ kararı
İYİP'ten ihraç edilen Ümit Özdağ'a ilişkin mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı.
Haber Merkezi
Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİP'ten ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.
Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu "FETÖ"cülükle itham etmiş, ardından ihraç edilmişti.